Путин сказал Уиткоффу и Кушнеру, что ему важно услышать их оценку контактов в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы услышать оценку прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию от спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Конечно, очень важно услышать вашу оценку того, что происходило сейчас в Абу-Даби, вашу оценку характера этих переговоров между РФ и Украиной и перспектив наших", - сказал Путин во время переговоров с Кушнером и Уиткоффом.

Президент России добавил: "Я знаю, что вы в контакте с представителями объединенной Европы. И, конечно, оценки ваши, оценки проблемы с этой стороны, с европейского угла, как говорят дипломаты, тоже имеют большое значение для нас".