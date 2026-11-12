Поиск

Путин сказал Уиткоффу и Кушнеру, что ему важно услышать их оценку контактов в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы услышать оценку прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию от спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Конечно, очень важно услышать вашу оценку того, что происходило сейчас в Абу-Даби, вашу оценку характера этих переговоров между РФ и Украиной и перспектив наших", - сказал Путин во время переговоров с Кушнером и Уиткоффом.

Президент России добавил: "Я знаю, что вы в контакте с представителями объединенной Европы. И, конечно, оценки ваши, оценки проблемы с этой стороны, с европейского угла, как говорят дипломаты, тоже имеют большое значение для нас".

Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине

Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

 Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

Президент РФ отметил, что Москва и Киев по-разному понимают вопросы территорий

Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

 Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

 Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

Рябков назвал деструктивной роль Европы в украинском урегулировании

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам

Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"

 Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12921 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов