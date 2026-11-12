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Генсек НАТО приветствовал поездку Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - После переговоров по урегулированию на Украине, которые прошли в Абу-Даби, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает результатов поездки спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Я находился в постоянном контакте с группой НАТО, которая присутствовала в Абу-Даби, теперь важен следующий шаг - поездка американской группы в Москву", - сказал он Польскому телевидению.

"Я приветствую этот визит, поскольку им необходимо поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным и его командой", - добавил Рютте.

Марк Рютте Абу-Даби НАТО Украина Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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