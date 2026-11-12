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Президент РФ отметил наличие успеха на гуманитарном треке переговоров по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке переговорного процесса по Украине.

"Я знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результат положительный. Это гуманитарный трек", - сказал Путин в четверг в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он отметил, что еще один "крупный шаг в этом направлении" намечается в части обмена удерживаемыми лицами с обеих сторон.

"Также хотел бы попросить вас передать слова благодарности госпоже Трамп, первой леди США, за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки в Херсонской области", - сказал Путин.

"Мы прекрасно понимаем, что без поддержки всей команды президента Трампа, в том числе поддержки Госдепа, министерства обороны, как у вас теперь называется министерства войны, других ведомств и вашего участия, это было бы невозможно", - заявил президент РФ.

Он отметил, что "звучала идея о том, что можно было бы эту практику продолжить с привлечением представителей уполномоченных по правам человека как со стороны России, так и со стороны Украины".

Владимир Путин США Украина Алешки
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