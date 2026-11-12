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Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении в ГД проекта закона, предусматривающего возвращение в природу изъятого у браконьеров улова либо его реализацию.

"Предлагается разрешить возвращать в естественную среду все виды живой рыбы, изъятой у браконьеров", - сказал Пискарев журналистам в четверг.

Кроме того, инициатива предусматривает, что "пригодную к употреблению изъятую рыбу будут направлять на реализацию в рамках обновленных прозрачных процедур"; при этом будет сохранен запрет на оборот краснокнижной рыбы и продукции из нее, добавил глава комитета.

Также инициатива предлагает обязать выплачивать возмещение ущерба природе всех участников цепочки нелегального бизнеса: от тех, кто выловил рыбу, до тех, кто принял, перевез, сохранил улов, даже если рыбу в итоге выпустили живой, либо тех, кто переработал улов.

Законопроект внесен вместе с коллегами во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым, сообщил Пискарев.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". "Цель поправок - защитить природные и экономические интересы страны, обеспечить справедливое возмещение вреда, который наносят природе браконьеры", - сказал глава комитета.

Василий Пискарев Госдума
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