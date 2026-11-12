Президент РФ отметил, что Москва и Киев по-разному понимают вопросы территорий

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что для российской стороны в вопросе территорий важнее всего люди и их право жить по своим ценностям.

"Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые там проживают, их традиции, культура, право жить по своим правилам, своим традиционным ценностям", - сказал Путин в четверг в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Глава государства также коснулся темы так называемых "серых зон", которую поднимает украинская сторона. "Это всегда, как я говорил, будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения - линия государственной границы. Потому что тогда будет понятно: здесь мы, а здесь - вы", - сказал президент.

"Как только втягиваемся в обсуждение о "серых зонах", а они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любых договоренностей", - подчеркнул Путин.

"И никакого длительного мира не будет", - добавил он.

По словам президента, украинская сторона часто поднимает вопрос о контроле тех или иных территорий российской стороной. "До сих пор мы слышим со стороны киевских властей, что такая-то территория контролируется ими, а какая-то нами не контролируется. Это может продолжаться бесконечно, потому что посмотреть, что там на самом деле происходит, не просто, в условиях современных средств поражения", - отметил президент.