Экспедитор погиб от удара беспилотника по грузовику в ЛНР

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали грузовые автомобили в Луганской Народной Республике, в результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в Max.

Грузовик с продуктами питания, по его данным, подвергся атаке на выезде из Луганска в направлении Станицы Луганской, в результате удара погиб экспедитор.

Глава ЛНР также сообщил, что в результате ударов украинской армии по грузовым автомобилям в Краснодонском и Старобельском муниципальных округах ранены двое мужчин.

"Под огнем противника также оказались жилые дома, транспортные средства, гражданская инфраструктура в Северодонецке, Белокуракинском, Лутугинском, Славяносербском, Старобельском, Новоайдарском, Станично-Луганском, Антрацитовском муниципальных округах", - добавил Пасечник.