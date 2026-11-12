Путин призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия хотела бы, чтобы американская сторона поработала с Европой, чтобы они определились, чего хотят - мира или войны на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа и американская администрация в целом, поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят - мира или войны на Украине", - сказал Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в четверг.