Приоритетами цифровой трансформации названы ИИ, кибербезопасность и cоцсервисы в Max

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал приоритеты цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств, среди которых кибербезопасность, резервирование данных, искусственный интеллект и развитие социально значимых сервисов в национальном мессенджере Max , сообщает аппарат вице-премьера.

"Среди приоритетов - кибербезопасность, искусственный интеллект, резервирование данных, внедрение новых сервисов на платформе национального мессенджера Max. Системы должны быть способны выдерживать любые сбои, важно гарантировано обеспечить сохранность данных", - сказал Чернышенко на рабочем совещании с руководителями цифровой трансформации всех регионов и федеральных ведомств..

Он напомнил, что институт руководителей цифровой трансформации (РЦТ) запускали еще в 2020 году.

"За это время через многое вместе прошли - преодолевали пандемию, запустили востребованные цифровые сервисы на ЕПГУ (портал Госуслуги) и платформе ГосТех, в условиях санкций запустили проекты импортозамещения промышленного ПО, поддержали ИТ-отрасль и специалистов. Благодарен (экс-вице-премьеру - ИФ) Дмитрию Юрьевичу Григоренко, который продолжал развивать институт РЦТ. Много было сделано: госсервисы встроены в национальный мессенджер Max, запущено большое количество жизненных ситуаций. Видим хороший эффект с точки зрения сокращения сроков оказания услуг. Наша задача - не снижая темп, продолжить цифровую трансформацию государства", - отметил Чернышенко.

По его словам, в ближайшее время будут актуализированы вызовы Национальной стратегии развития ИИ в России, ее ключевой показатель - экономический эффект 11,2 трлн рублей.

В 89 регионах уже созданы комиссии по ИИ под руководством высших должностных лиц этих регионов, напомнил он.

Среди регионов-лидеров по выполнению региональных программ цифровой трансформации в 2026 году он назвал Татарстан, Сахалинскуюобласть и Чувашию. Регионам с уровнем выполнения программ цифровой трансформации ниже 70% он поручил в недельный срок представить детальные планы работ.

"Зампред правительства поручил обеспечить достижение всех целевых показателей по внедрению социально значимых сервисов национального мессенджера Max, среди которых цифровое заселение в гостиницы и проход на спортивные мероприятия, подтверждение права льготного проезда на транспорте и прохода в учреждения культуры, проведение телемедицинских консультаций, запись на посещение МФЦ, подтверждений возраста при покупке ряда товаров", - сказано в сообщении.

В ходе совещания участники обсудили реализацию задач в 2026 году, формирование ведомственных и региональных программ цифровой трансформации на 2027 год. В нем приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, представители федеральных министерств и ведомств, профильных организаций и регионов.

Шадаев доложил о формировании программ цифровой трансформации с учётом приоритетов на 2027 год. "Ключевыми направлениями для ведомственных программ станут развитие Госуслуг, искусственного интеллекта, национального мессенджера Мax и платформа "ГосТех", а также защищённость государственных информационных систем (ГИС) и центров обработки данных (ЦОД), информационная безопасность объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для региональных программ перечень приоритетов дополнят цифровые облачные системы и проекты с участием Почты России", - сообщили в аппарате вице-премьера.

По информации Минцифры, четыре федеральных ведомства из ТОП-10 рейтинга цифровой трансформации: Минпросвещения, Минкультуры, Минтруд и Федеральное казначейство - выполнили свои программы на 100%, при этом у каждого было запланировано больше 40 мероприятий.