Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением фондовых индексов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует вялую динамику; участники рынка не предпринимают активных действий, анализируя геополитические сообщения последних дней относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2507,6 пункта (-0,03%), индекс РТС - 951,97 пункта (-0,03%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,1%.

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-2,1%), "Газпрома" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Полюса" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), МКПАО "Яндекс" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%) и Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+1,4%), "Т-Технологий" (+1,4%), "ИКС 5" (+0,7%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Российская сторона в ходе переговоров в Кремле с американской делегацией исчерпывающе охарактеризовала позицию европейских стран, чьи действия свидетельствуют о желании продолжения войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С нашей стороны исчерпывающе охарактеризована позиция европейцев. Они всячески стремятся подключиться к переговорам, но, как сказал наш президент, должны определиться, хотят ли они мира либо продолжения войны. Пока все их практические действия свидетельствуют именно о последнем", - сказал Ушаков журналистам в четверг.

"В частности, обращено внимание, что упорно проталкивается развертывание иностранных контингентов от "коалиции желающих" на территории Украины после окончания конфликта. Но это как раз и есть рецепт к нескончаемой войне", - отметил он.

Президент Владимир Путин вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности России и Украины через формирование будущей комплексной системы европейской безопасности, заявил Ушаков. "Нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неядерной безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", - сказал Ушаков.

По его словам, в этой связи Путин напомнил о видении Москвы опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые Россия представляла еще в 2021 году, в виде проектов соглашений США и НАТО о гарантиях безопасности. "Ключевые положения: расширение блока НАТО, размещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат к конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО", - сказал Ушаков. Он подчеркнул, что в этот перечень РФ хочет добавить "некоторые свежие соображения, отталкивающиеся от уроков, которые мы не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад, не скрывающий своей заинтересованности поставить киевский режим в стратегическом поражении России".

В свою очередь спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам трех дней обсуждений украинского урегулирования заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются серьезные разногласия, однако есть и прогресс. "Сохраняются значительные разногласия, но нас воодушевляет достигнутый прогресс. Мы предпримем всю необходимую сложную дипломатическую работу, чтобы получить прорыв, который завершит боевые действия и создаст основу для прочного мира", - написал Кушнер в соцсети X в ночь на пятницу.

Кушнер также сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС. "Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров", - написал Кушнер в соцсети X. Он отметил, что участие ЕС позволит "рассмотреть более широкие послевоенные механизмы европейской безопасности наряду с территориальными проблемами между Украиной и Россией".

Детали по новому раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время, заявил также спецпосланник президента США. "Мы ожидаем, что в ближайшее время мы объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях", - написал он. По словам Кушнера, была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров по Украине. "Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и определении пути продвижения вперед", - добавил он.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ в Москве. Позже в Ирландии они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе на фоне общего снижения аппетита к риску в связи с ослаблением надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. "Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - заявил Трамп. Заявления Трампа поддержали цены на нефть, как и сообщения о новых атаках на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, Brent подорожала более чем на 3% по итогам торгов.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более существенный, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 200 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 191 тыс., а не 189 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 195 тыс. В пятницу рынок ждет публикации данных о динамике цен производителей в США за октябрь, который может повлиять на ожидания в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует небольшой рост (+0,1%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 13 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Южной Кореи и Гонконга снижаются на 0,1-1%, и лишь индекс Японии подрастает на 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть 13 ноября утром демонстрируют коррекционное снижение после заметного роста накануне; участники рынка продолжают следить за новостями относительно ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,25%, до $95,58 за баррель, при этом фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,46%, до $88,33 за баррель.