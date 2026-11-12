Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годы", сообщила пресс-служба Минфина.

Помимо поправок в проект бюджета правительство также одобрило изменения ко второму чтению других законопроектов бюджетного пакета. В частности, законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета, а также поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы.

По словам вице-премьера-министра финансов РФ Антона Силуанова, приведенным в сообщении, изменения в налоговый законопроект учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ.

В том числе устанавливается возможность сохранения статуса сельхозпроизводителя в 2026-2028 годах при выполнении условий для признания такого статуса по итогам 2025 года.

В части налога на сверхдоходы уточнен порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды.

В рамках реализации плана по обелению экономики предлагается ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС.