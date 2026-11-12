Поиск

Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годы", сообщила пресс-служба Минфина.

Помимо поправок в проект бюджета правительство также одобрило изменения ко второму чтению других законопроектов бюджетного пакета. В частности, законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета, а также поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы.

По словам вице-премьера-министра финансов РФ Антона Силуанова, приведенным в сообщении, изменения в налоговый законопроект учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ.

В том числе устанавливается возможность сохранения статуса сельхозпроизводителя в 2026-2028 годах при выполнении условий для признания такого статуса по итогам 2025 года.

В части налога на сверхдоходы уточнен порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды.

В рамках реализации плана по обелению экономики предлагается ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС.

Правительство РФ Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

 Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

Жертвами украинских атак после пасхального перемирия стали 15 сотрудников ЗАЭС

Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета

Путин призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине

Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

 Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

Президент РФ отметил, что Москва и Киев по-разному понимают вопросы территорий

Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

 Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

 Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12925 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов