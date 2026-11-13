Почти сто домов и соцобъекты в Биробиджане остались без тепла из-за коммунальной аварии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Аварию на сетях теплоснабжения устраняют в Биробиджане (Еврейская автономная область), под отключение отопления попали многоквартирные дома и соцучреждения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

"По предварительным данным, отключено от отопления 89 многоквартирных домов и пять социальных объектов. Причиной аварии стало повреждение подземного трубопровода. Специалистами Биробиджанской ТЭЦ и ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" проводятся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход выполнения работ до полного восстановления подачи коммунальных ресурсов потребителям.

По данным гидрометцентра, температура воздуха в городе - до минус 4 градусов по Цельсию, без осадков, ветер 10 м/с.