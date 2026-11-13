Двое жителей Энергодара пострадали вследствие атаки украинского дрона

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения в Энергодаре в результате удара дрона ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов в пятницу.

"12 ноября в МСЧ-145 (медсанчасть - ИФ) обратились двое жителей Энергодара - 1990 и 1988 годов рождения. Оба получили ранения в результате атаки БПЛА", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, помощь пострадавших оказали амбулаторно. Пухов добавил, что фиксируется увеличение числа атак на жителей города.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.