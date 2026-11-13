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Над Воронежем и областью уничтожили 32 беспилотника

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 32 беспилотников над регионом.

"Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены хозпостройка и автомобиль, уточнил Гусев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронеж Воронежская область
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