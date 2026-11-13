Над Воронежем и областью уничтожили 32 беспилотника
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 32 беспилотников над регионом.
"Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.
В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены хозпостройка и автомобиль, уточнил Гусев.