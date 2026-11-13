Российские военные за ночь сбили над регионами 1198 дронов ВСУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны России в пятницу.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Московским регионом, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и над Черным морем.