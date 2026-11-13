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Временные органичения введены в аэропортах Оренбуржья

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Орска приостановили прием и выпуск рейсов, сообщает в пятницу Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил в своем канале в Мах, что в регионе введен режим воздушных ограничений (план "Ковер") и объявлена опасность атаки БПЛА.

"Могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения", - добавил глава области.

Оренбург Орск Росавиация
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