Временные органичения введены в аэропортах Оренбуржья

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Орска приостановили прием и выпуск рейсов, сообщает в пятницу Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил в своем канале в Мах, что в регионе введен режим воздушных ограничений (план "Ковер") и объявлена опасность атаки БПЛА.

"Могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения", - добавил глава области.