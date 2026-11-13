Атака БПЛА на объекты на севере Астраханской области отражена ночью

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Астраханская область в ночь на пятницу подверглась атаке БПЛА, целью стали объекты в северной части региона, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

"Сегодня ночью наш регион подвергся атаке 30 беспилотников со стороны ВСУ. Целью врага стали объекты в северных районах нашей области. Дежурными средствами систем противовоздушной обороны все беспилотные аппараты были уничтожены, часть из них подавлена РЭБ", - написал Бабушкин в канале в Мах.

По его словам, пострадавших в результате ночной атаки нет. На местах работают оперативные службы.



