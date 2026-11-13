Поиск

Атака БПЛА на объекты на севере Астраханской области отражена ночью

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Астраханская область в ночь на пятницу подверглась атаке БПЛА, целью стали объекты в северной части региона, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

"Сегодня ночью наш регион подвергся атаке 30 беспилотников со стороны ВСУ. Целью врага стали объекты в северных районах нашей области. Дежурными средствами систем противовоздушной обороны все беспилотные аппараты были уничтожены, часть из них подавлена РЭБ", - написал Бабушкин в канале в Мах.

По его словам, пострадавших в результате ночной атаки нет. На местах работают оперативные службы.


Игорь Бабушкин Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о задержании иностранца, планировавшего теракт в Ставрополе

Четыре человека погибли и двое пострадали в ходе атаки на промзону в Волгограде

Силы ПВО отразили атаку 120 БПЛА на Ростовскую область, ранен мужчина

 Силы ПВО отразили атаку 120 БПЛА на Ростовскую область, ранен мужчина

Пожар возник на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Количество уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 47

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Эмиссары США снова в Кремле: лёд тронулся?

 Эмиссары США снова в Кремле: лёд тронулся?
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12951 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов