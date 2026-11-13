МЧС РФ планирует провести будущим летом учения в арктической зоне

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России проведет в 2027 году экспедиционные мероприятия и опытно-исследовательские учения в арктической зоне для отработки межведомственного взаимодействия при реагировании на чрезвычайные ситуации, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Эти учения будут не совсем стандартными, так как пройдут летом, отметил Куренков на 38-м заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, которое прошло в казахстанском Шымкенте.

"В ходе этих мероприятий планируется отработка различных сценариев чрезвычайных ситуаций, характерных для северных широт, а также проведение сравнительных испытаний производителей образцов пожарно-спасательной техники, оборудования, экипировки, имущества и снаряжения в условиях тундры, заболоченной местности", - сказал Куренков.

По его словам, вероятнее всего, учения будут проводиться на территории Якутии.