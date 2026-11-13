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Старшеклассники начнут учиться по новым госучебникам по русскому и литературе с 1 сентября

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Апробация единых государственных учебников по русскому языку и литературе для 10-11-х классов российских школ завершилась, с 1 сентября 2027 года по ним начнется обучение старшеклассников, в программе по литературе вновь присутствуют произведения о Великой Отечественной войне, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В пятницу он принимает участие в Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности "Русский язык - язык дружбы и братства".

"Новые государственные учебники для 10-11-х классов по русскому языку и литературе разработаны (...) Обучение по ним начнётся с 1 сентября 2027 года", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос, когда в школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе.

Он отметил, что апробация учебников уже прошла, а до конца года они будут включены в федеральный перечень.

По его словам, в программу по литературе вновь включены произведения о Великой Отечественной войне: "Молодая гвардия", "Сын артиллериста", "В августе 44-го", другие произведения, они входят в обязательную программу.

"В государственных учебниках будут учитываться отечественная методическая традиция, преемственность между классами и согласованность содержания разных предметов. В основе их содержания - внимание к отечественной литературе, истории страны и выдающимся согражданам", - подчеркнул министр.

Глава Минпросвещения добавил, что важно обратить внимание школьников на такие важные темы, как нравственность, патриотизм, гуманизм и народное единство. Министерство готовит методические пособия для учителей и организует их подготовку для работы с новыми учебниками, добавил он.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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