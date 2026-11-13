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Еще два региона РФ примут участие в эксперименте с передвижными аптеками

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России расширило до четырех перечень регионов, принимающих участие в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптеках, сообщили в Минздраве РФ.

"Республика Карелия и Красноярский край примут участие в эксперименте по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

Пилотный проект проходит на территории в сельских населенных пунктах, где нет стационарных аптек. В нем уже принимают участие Нижегородская и Курская области.

Для включения региона в эксперимент руководитель субъекта должен подать ходатайство в Минздрав, уточнили в пресс-службе.

В передвижных аптеках могут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. С его помощью будет отработан механизм такой торговли для его дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе, отметили в Минздраве.

Правительство РФ Карелия Красноярский край
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