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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Котовка в Харьковской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю в зоне специальной военной операции взяли под контроль пять населенных пунктов, в том числе село Котовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю подразделения группировки войск "Север" решительными действиями установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а вчера над населенным пунктом Котовка Харьковской области", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в течение недели под контроль российской армии перешли населенные пункты Шиловка в Донецкой Народной Республике, а также Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.

Подразделения группировки "Север" за неделю нанесли удары по 13 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ, потери которых составили более 1,4 тыс. человек, заявили в Минобороны.

Там сообщили, что подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли удары по позициями 14 украинских бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Потери украинской стороны на данном направлении составили более 2,3 тыс. военнослужащих.

"На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника (...) Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты", - сообщили в министерстве, отметив, что ВСУ на данном участке потеряли свыше 1,4 тыс. человек.

Подразделения группировки "Запад" за неделю в зоне СВО заняли выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по позициям девяти украинских бригад, потери которых составили более 1,5 тыс. военнослужащих, сказали в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что подразделения "Южной" группировки на прошедшей неделе улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение личному составу и технике 13 украинских бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Потери украинских сил на данных участках составили свыше 1,3 тыс. человек.

"В течение недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 230 военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
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