Военные сообщили о поражении за неделю более 6 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение недели нейтрализованы более 6,1 тыс. украинских беспилотников и ряд других воздушных целей.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун", четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено два безэкипажных катера ВМС Украины.