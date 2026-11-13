ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по целям на Украине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, другим целям противника, сообщает министерство обороны РФ.

"С 7 по 13 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены два массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, склады боеприпасов", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

В результате этих ударов поражены также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.