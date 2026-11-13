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Песков заявил, что пока нет предметного разговора о контактах между РФ и Европой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пока нет предметного разговора о двусторонних контактах между Россией и Европой до ее присоединения к переговорам по Украине, но Россия открыта к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, пока предметно об этом в настоящий момент речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но, по крайней мере, мы были бы открыты к таким контактам. Собственно, и президент Путин об этом говорил неоднократно", - отметил он.

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