Поиск

В Кремле открылась выставка про дипломата и ученого Якова Брюса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Яков Брюс: шотландский гений Петровской эпохи", посвященная государственному деятелю, военачальнику, дипломату и ученому на службе Петра Первого, потомку шотландских и ирландских королей, сообщают организаторы.

Они задумали впервые показать широкой аудитории вклад Брюса в науку, культуру и военное дело России. Выставка будет работать по 28 февраля 2027 года в Выставочном зале Успенской звонницы и Выставочном зале Патриаршего дворца.

В экспозицию включили больше 300 экспонатов из Музеев Московского Кремля, Эрмитажа, Государственного исторического музея, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, Кунсткамеры, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Российского государственного архива древних актов и других ведущих хранилищ России.

В ней два раздела Первый - "Под знаком Андреевского креста" (выставочный зал Патриаршего дворца) - посвящен военно-политической карьере Брюса. Посетители узнают о происхождении соратника императора, о его знакомстве с Петром I во время службы под началом Патрика Гордона, об участии в Великом посольстве и Северной войне.

Экспозиция расскажет не только о военных и дипломатических успехах Брюса, реформировавшего русскую артиллерию, но и о его редакторской и переводческой деятельности. В заключительной части раздела главный герой выставки предстанет в качестве знатока западноевропейского церемониала и геральдики, одного из организаторов торжеств по случаю коронации Екатерины I и траурных церемоний, связанных со смертью Петра Великого.

Среди мемориальных предметов особую ценность представляют заметки графа по математике и астрономии, научные инструменты, которые он привез из посольства, и дневник Патрика Гордона.

Одним из наиболее примечательных экспонатов выставки стал оригинал Ништадтского мирного договора, подписанный и скрепленный печатью Брюса - после подписания этого документа была провозглашена Российская империя и Петр принял титул императора.

Второй раздел - "Вселенная Брюса" (выставочный зал Успенской звонницы), он охватывает период научной революции XVI-XVII веков, когда традиционная картина мира переживала радикальную трансформацию, и погружает зрителей в интеллектуальный мир графа. В этом разделе экспозиции представлены не только различные артефакты и предметы из "кабинета редкостей", в частности, китайской коллекции, но и книги из его собрания. В их числе "Книга мирозрения" Гюйгенса - первое печатное издание на русском языке, знакомившее читателей с гелиоцентрической моделью Вселенной, и полный комплект Брюсова календаря - собрания практических советов и универсальных астрологических прогнозов.

У гостей также будет возможность изучить макет знаменитой Сухаревой башни и ознакомиться с чертежом плана усадьбы "Глинки" в Московской области, по-видимому, спроектированной самим Брюсом в палладианском стиле.

Кремль Петр Первый Яков Брюс Патриарший дворец Успенская звонница Патрик Гордон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что Россия не требовала выхода Финляндии из НАТО

Кремль исходит из того, что новый раунд переговоров по Украине состоится достаточно быстро

 Кремль исходит из того, что новый раунд переговоров по Украине состоится достаточно быстро

Госдума в ноябре рассмотрит ускорение запуска механизма добанкротной санации

В Самарской области в результате атаки на промпредприятие погибли четверо

МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

 МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

ФСБ сообщила о задержании иностранца, планировавшего теракт в Ставрополе

Четыре человека погибли и двое пострадали в ходе атаки на промзону в Волгограде

Силы ПВО отразили атаку 120 БПЛА на Ростовскую область, ранен мужчина

 Силы ПВО отразили атаку 120 БПЛА на Ростовскую область, ранен мужчина

Пожар возник на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Количество уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 47
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12955 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4138 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов