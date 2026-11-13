В Кремле открылась выставка про дипломата и ученого Якова Брюса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Яков Брюс: шотландский гений Петровской эпохи", посвященная государственному деятелю, военачальнику, дипломату и ученому на службе Петра Первого, потомку шотландских и ирландских королей, сообщают организаторы.

Они задумали впервые показать широкой аудитории вклад Брюса в науку, культуру и военное дело России. Выставка будет работать по 28 февраля 2027 года в Выставочном зале Успенской звонницы и Выставочном зале Патриаршего дворца.

В экспозицию включили больше 300 экспонатов из Музеев Московского Кремля, Эрмитажа, Государственного исторического музея, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, Кунсткамеры, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Российского государственного архива древних актов и других ведущих хранилищ России.

В ней два раздела Первый - "Под знаком Андреевского креста" (выставочный зал Патриаршего дворца) - посвящен военно-политической карьере Брюса. Посетители узнают о происхождении соратника императора, о его знакомстве с Петром I во время службы под началом Патрика Гордона, об участии в Великом посольстве и Северной войне.

Экспозиция расскажет не только о военных и дипломатических успехах Брюса, реформировавшего русскую артиллерию, но и о его редакторской и переводческой деятельности. В заключительной части раздела главный герой выставки предстанет в качестве знатока западноевропейского церемониала и геральдики, одного из организаторов торжеств по случаю коронации Екатерины I и траурных церемоний, связанных со смертью Петра Великого.

Среди мемориальных предметов особую ценность представляют заметки графа по математике и астрономии, научные инструменты, которые он привез из посольства, и дневник Патрика Гордона.

Одним из наиболее примечательных экспонатов выставки стал оригинал Ништадтского мирного договора, подписанный и скрепленный печатью Брюса - после подписания этого документа была провозглашена Российская империя и Петр принял титул императора.

Второй раздел - "Вселенная Брюса" (выставочный зал Успенской звонницы), он охватывает период научной революции XVI-XVII веков, когда традиционная картина мира переживала радикальную трансформацию, и погружает зрителей в интеллектуальный мир графа. В этом разделе экспозиции представлены не только различные артефакты и предметы из "кабинета редкостей", в частности, китайской коллекции, но и книги из его собрания. В их числе "Книга мирозрения" Гюйгенса - первое печатное издание на русском языке, знакомившее читателей с гелиоцентрической моделью Вселенной, и полный комплект Брюсова календаря - собрания практических советов и универсальных астрологических прогнозов.

У гостей также будет возможность изучить макет знаменитой Сухаревой башни и ознакомиться с чертежом плана усадьбы "Глинки" в Московской области, по-видимому, спроектированной самим Брюсом в палладианском стиле.