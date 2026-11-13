Энергокомпании смогут еще раз перенести ввод проектов ВИЭ, отобранных до апреля 2022 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Участники проведенных до апреля 2022 года отборов проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) либо компании, к которым позднее перешли права на эти проекты, получили возможность еще одного переноса сроков ввода данных объектов, но не более чем на два года с текущей плановой даты ввода в эксплуатацию.

Соответствующее постановление правительства РФ о внесении изменений в правила проведения конкурсных отборов проектов ВИЭ опубликовано на официальном портале правовых актов.

Изменения сроков вводов должны быть произведены до 31 декабря 2026 г., говорится в документе.

Предыдущая редакция правил проведения конкурсных отборов проектов ВИЭ дала инвесторам возможность до июля 2024 года перенести сроки ввода отобранных до апреля 2022 года объектов.

Рассчитанная до 2035 года вторая программа конкурсных отборов проектов возобновляемой энергетики работает по механизму договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка. Договоры также предусматривают штрафы за срыв сроков ввода объектов и требования по определенной степени локализации энергооборудования.

В феврале 2025 г. к очередному заседанию правкомиссии по электроэнергетике Ассоциация развития возобновляемой энергетики просила об отсрочке обязательств в отношении 54 объектов "с общей установленной мощностью 2067 МВт".

Причинами сложностей с реализацией проектов тогда назывались приостановка работы в России зарубежных производителей оборудования для отрасли и прекращение его поставок, а также отсутствие у местных производителей мощностей для его выпуска "в необходимом объеме и в сжатые сроки, в том числе принимая во внимание возможное дополнительное увеличение требуемых объемов оборудования для реализации проектов на Дальнем Востоке".