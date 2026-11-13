В Думу внесен проект о легализации движения беспилотных авто на всех дорогах РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о регулировании эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования.

Соответствующий проект закона (34168-9) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности Думы.

Положения законопроекта основаны на результатах опытной эксплуатации ВАТС на отдельных автомобильных дорогах общего пользования, в том числе в рамках реализации экспериментальных правовых режимов, которые осуществляются с 2018 года, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает установление постоянного нормативного правового регулирования эксплуатации автомобильного беспилотного транспорта за рамками экспериментальных правовых режимов.

Проектом закона определяются в том числе:

условия допуска ВАТС на дороги и трамвайные пути РФ;

особенности и ограничения эксплуатации ВАТС;

обязанности и ответственность изготовителей, операторов дистанционной поддержки, владельцев, водителей, эксплуатантов ВАТС;

условия об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ВАТС.

Принятие законопроекта после окончания срока действия экспериментальных правовых режимов позволит легализовать движение ВАТС на всех дорогах и трамвайных путях РФ, отмечается в пояснительной записке.

В долгосрочной перспективе (к 2050 году) ожидается, что доля беспилотных транспортных средств на российских дорогах может достичь 50%, что обеспечит дополнительный вклад в рост валового внутреннего продукта, повышение скорости доставки грузов, снижение аварийности и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, считают разработчики.

Законопроект содержит положения, которыми устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. В связи с этим установлен особый порядок вступления в силу проектируемых положений - с 1 сентября 2027 года.