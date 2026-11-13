ХМАО предлагает расширить налог на допдоход на 63 участка недр

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подготовило перечень из 63 участков недр для перевода на режим НДД (налог на дополнительный доход), сообщил в ходе заседания в Совете Федерации первый заместитель губернатора региона Павел Тараканов.

Он отметил, что перечень участков недр направлен в министерство финансов. "На рассмотрении в министерстве финансов РФ находится сформированный перечень из 63 участков недр, расположенных на территории автономного округа, для определения критериев возможного расширения перечня участков, в отношении которых применяется налог на дополнительный доход", - сказал Тараканов.

"Мы ведем продуктивную работу с Минэнерго именно в этом направлении и рассчитываем, конечно, на поддержку министерства финансов, чтобы эти месторождения тоже вовлечь в активную добычу. Для нас этот вопрос очень важен", - отметил он.



