Генпрокуратура признала нежелательной христианскую британскую организацию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британской Eurovision Mission to Europe, сообщило надзорное ведомство.

По ее данынм, организация была "создана якобы с целью продвижения христианской веры, духовного просвещения и помощи нуждающимся". Как установили российские прокуроры, несмотря на заявленную духовную миссию, Eurovision Mission to Europe объявила о своей активной поддержке вооруженных сил Украины. На сайте организации проводится сбор средств на нужды ВСУ, включая закупку автомобилей, генераторов, бронежилетов, дронов, оптических приборов.

"Представители объединения сотрудничают с капелланами ВСУ, регулярно посещая боевые подразделения и проводя там религиозные обряды. Одновременно пропагандируются русофобские установки", а глава организации и его окружение публично "призывают страны Запада предоставлять дополнительное вооружение и технику киевскому режиму".