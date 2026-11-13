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РФ готовит на COP31 заявление о недопустимости форсированного отказа от углеводородов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31) готовит заявление о недопустимости форсированного отказа от ископаемого топлива, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах саммита спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

"Мы сейчас готовим свое заявление по недопущению скоротечного и форсированного отказа от углеводородов. В нынешних условиях чрезмерного давления на энергетический рынок из-за небезызвестного пролива и других факторов абсолютно неуместно говорить о форсированном отказе от углеводородов, потому что это дополнительно будет влиять на цену. Я думаю, 3-4 дня и это заявление будет готово", - сказал он.

По словам спецпредставителя президента РФ, сейчас центральное место в повестке COP31 занимает инициатива по электрификации "35х35" (35 by 35 Global Electrification Pledge), предполагающая доведение к 2035 году доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35%.

"У нас большие вопросы к ней. Должна быть конкретно прописана дорожная карта, механизмы, мероприятия - как это делать. Этого еще нет. Такая инициатива может жить, но на этом этапе - без цифр. Чтобы подкрепляться цифрами нужны большие исследования, как мы будем этих цифр добиваться. Мы видели такое на примере цели "1,5 градусов" (ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия - ИФ): сначала заявляем цель, а потом подгоняем под эту цель наши действия. И потому она не реализуется практически. Мы против такого подхода", - пояснил Эдельгериев.

Остальные традиционно острые для климатических саммитов ООН темы, по мнению спецпредставителя президента РФ, "подтянутся позже".

"Я думаю, переговоры традиционно продлятся на день или два", - добавил он.

ООН Руслан Эдельгериев COP31
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