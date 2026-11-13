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В Таганроге починили электробусы, сломавшиеся из-за дождя

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Таганроге отремонтировали электробусы, которые ранее 13 ноября вышли из строя из-за сильных дождей, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Замена блоков преобразователей напряжения произведена. Все электробусы вышли на линию", - написала она в мессенджере.

Три электробуса замкнуло из-за дождей.

Кроме того, в городе были локальные подтопления.

В Ростовской области днем ранее объявляли штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемых сильных ливней. По данным областного МЧС, ливень с грозой и ветром продлится в регионе 14 и 15 ноября.

МЧС Таганрог Светлана Камбулова Ростовская область
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