Руководители областного морга и ритуального агентства арестованы в Приангарье

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области заключил под стражу начальника областного морга и руководителя ритуального агентства, обвиняемых во взяточничестве, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

"По ходатайству следствия начальнику областного морга и руководителю коммерческой организации по оказанию ритуальных услуг избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые во взяточничестве арестованы до 4 января 2027 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о даче и получении взятки в особо крупном размере через посредника в отношении начальника областного патологоанатомического бюро, руководителя и исполнительного директора службы ритуальных услуг.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации передал через исполнительного директора взятку в сумме более 2 млн рублей начальнику областного патологоанатомического бюро. Взятка предназначалась за общее покровительство деятельности ритуального агентства: в разрешении нахождения его сотрудников в морге, организации незаконной передачи им контактных данных родственников усопших, непресечении фактов незаконного оказании санитарами морга платных услуг по подготовке тел умерших к похоронам в интересах ритуального агентства.

Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.

Расследование ведется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 5 ст. 291 (дача взятки) и ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.