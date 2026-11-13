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В Иркутской области арестовали начальника областного морга

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Иркутской области суд арестовал до 4 января начальника областного морга и руководителя ритуального агентства, обвиняемых во взяточничестве, сообщил региональный главк СКР.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о даче и получении взятки в особо крупном размере через посредника в отношении начальника областного патологоанатомического бюро, руководителя и исполнительного директора службы ритуальных услуг.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации передал через исполнительного директора взятку в сумме более 2 млн рублей начальнику областного патологоанатомического бюро. Взятка предназначалась за общее покровительство деятельности ритуального агентства: речь шла о том, чтобы сотрудникам компании разрешали находиться в морге, передавали агентству контактные данные родственников умерших, не пресекались факты незаконного оказании санитарами морга платных услуг по подготовке тел умерших к похоронам.

Дело расследуется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 5 ст. 291 (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК.
Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление иных фактов преступной деятельности.

СКР Иркутская область
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