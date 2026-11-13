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Бывший замглавы ГУ МЧС Кубани осужден на 14,5 года за подготовку убийства

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко виновным в организации покушения на убийство, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Симоненко назначили четырнадцать с половиной лет колонии строгого режима с лишением специального звания полковника внутренней службы, второму подсудимому, Мелько Джемо назначено одиннадцать с половиной лет колонии строгого режима с лишением звания подполковника внутренней службы", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства незаконно приобретенное имущество Сергея Симоненко на сумму почти 360 млн рублей. Как сообщало надзорное ведомство, в период службы в МЧС Симоненко использовал служебное положение для личного обогащения, оформляя активы - 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля - на родственников и доверенных лиц.

Позже стало известно, что Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК. Вторым фигурантом дела стал Мелько Джемо, которому вменили подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК, а также ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК)

По версии следствия, Симоненко организовал приготовление к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору и по найму. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам.

Впоследствии Симоненко был уволен из органов МЧС в связи с утратой доверия.

В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд направил уголовное дело в отношении Симоненко и Джемо в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, 18 мая 2026 года поступило в Пролетарский районный суд Ростовской области.

МЧС Генпрокуратура Кубань Краснодарский край Мелько Джемо Сергей Симоненко
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