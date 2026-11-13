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Житель Шебекина ранен при взрыве FPV-дрона

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекине взорвался FPV-дрон, есть пострадавший, сообщил оперштаб Белгородской области.

"При взрыве FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения. Бойцы "Барс-Белгород" доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.

В результате атак еще нескольких дронов в городе повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме, частном доме и техническом помещении.

В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому: в нем также повреждено остекление.

Ясные Зори Белгородская область Белгородский округ Шебекино
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