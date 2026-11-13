В МИД РФ обменялись мнениями с Коста-Рикой по отбору и назначению генсека ООН

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов обменялся с временным поверенным в делах Коста-Рики в РФ Л.П.Угальде Симёновой мнениями вокруг отбора и назначения генерального секретаря ООН, сообщили в пятницу на Смоленской площади.

Беседа состоялась в контексте выдвижения на этот пост Коста-Рикой кандидатуры Ребекки Гринспан, пояснили в МИД РФ.

"Логвинов разъяснил критерии, выдвигаемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост: обладать надлежащей компетенцией, выступать с беспристрастных позиций, строго следовать принципам Устава во всей их полноте, включая его статью 100", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

С обеих сторон подтверждена готовность к продолжению контактов по данной тематике, добавили в МИД РФ.

Статья 100 Устава ООН закрепляет принцип независимости генерального секретаря и персонала секретариата Организации.