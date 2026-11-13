Минпросвещения подготовило законопроекты о регулировании органов опеки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения подготовило законопроекты о регулировании органов опеки и попечительства, они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба министерства.

Они предусматривают региональную структуру органов опеки без передачи полномочий муниципалитетам, прокомментировал через пресс-службу руководитель министерства Сергей Кравцов.

Кроме того, впервые на законодательном уровне появятся общие подходы в работе органов опеки: единые порядки и документы.

Предполагается также утверждение на федеральном уровне единой программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

"Подготовленные Минпросвещения России законопроекты о совершенствовании работы органов опеки и попечительства закрепляют единые подходы и выстраивают четкую вертикаль управления, чтобы каждая семья и каждый ребенок получали своевременную профессиональную поддержку", - отметил министр.

По его словам, ключевые направления работы системы включают: сохранение ребенка в кровной семье; создание условий пребывания детей в детских домах, приближенных к семейным; сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших их на воспитание; сопровождение выпускников детских домов и оказание им помощи в успешной социализации.

В числе приоритетов также подготовка кандидатов в усыновители и опекуны, готовых взять на воспитание детей, относящихся к категории тех, кого сложнее всего устроить в семью, и подбор для каждого ребенка семьи, в которой он будет счастлив.

Изменения обусловлены необходимостью обновления законодательной базы в сфере опеки и попечительства с учетом современных задач, пояснил Кравцов.

Предполагается, что если эти законопроекты будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2028 года.

За последние 15 лет в России общая численность детей-сирот снизилась с 522 711 до 317 052 детей, сообщило также ведомство. Количество воспитанников детских домов за эти годы уменьшилась почти в четыре раза - с 105 945 до 26 406 детей.