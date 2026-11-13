Поиск

Минпросвещения подготовило законопроекты о регулировании органов опеки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения подготовило законопроекты о регулировании органов опеки и попечительства, они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба министерства.

Они предусматривают региональную структуру органов опеки без передачи полномочий муниципалитетам, прокомментировал через пресс-службу руководитель министерства Сергей Кравцов.

Кроме того, впервые на законодательном уровне появятся общие подходы в работе органов опеки: единые порядки и документы.

Предполагается также утверждение на федеральном уровне единой программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

"Подготовленные Минпросвещения России законопроекты о совершенствовании работы органов опеки и попечительства закрепляют единые подходы и выстраивают четкую вертикаль управления, чтобы каждая семья и каждый ребенок получали своевременную профессиональную поддержку", - отметил министр.

По его словам, ключевые направления работы системы включают: сохранение ребенка в кровной семье; создание условий пребывания детей в детских домах, приближенных к семейным; сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших их на воспитание; сопровождение выпускников детских домов и оказание им помощи в успешной социализации.

В числе приоритетов также подготовка кандидатов в усыновители и опекуны, готовых взять на воспитание детей, относящихся к категории тех, кого сложнее всего устроить в семью, и подбор для каждого ребенка семьи, в которой он будет счастлив.

Изменения обусловлены необходимостью обновления законодательной базы в сфере опеки и попечительства с учетом современных задач, пояснил Кравцов.

Предполагается, что если эти законопроекты будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2028 года.

За последние 15 лет в России общая численность детей-сирот снизилась с 522 711 до 317 052 детей, сообщило также ведомство. Количество воспитанников детских домов за эти годы уменьшилась почти в четыре раза - с 105 945 до 26 406 детей.

Минпросвещения Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ ждет появления реестра сдавших экзамен "квалов" в ближайшее время

Замглавы Росмолодежи Аширов задержан по делу о мошенничестве

 Замглавы Росмолодежи Аширов задержан по делу о мошенничестве

В Севастополе пригрозили вернуть лимиты на продажу бензина из-за искусственного ажиотажа

В университете "Синергия" в связи с сообщениями об уголовном деле заверили, что не нарушали закон

Песков отрицает, что РФ может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники

Песков заявил, что Россия не требовала выхода Финляндии из НАТО

Кремль исходит из того, что новый раунд переговоров по Украине состоится достаточно быстро

 Кремль исходит из того, что новый раунд переговоров по Украине состоится достаточно быстро

Госдума в ноябре рассмотрит ускорение запуска механизма добанкротной санации
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12959 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов