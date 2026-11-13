Тема включения европейцев в следующий раунд переговоров по Украине не обсуждалась в Москве

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что, по их информации, тема возможного включения европейцев в следующий раунд переговоров с США и Украиной не обсуждалась в Москве в ходе состоявшейся накануне встречи спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Москве не обсуждалась", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ. Текст опубликован на сайте МИД.

Новость дополняется