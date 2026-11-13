Минобороны РФ заявило об ударе по двум электроподстанциям в Сумской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу днем нанесли удар беспилотниками по двум электроподстанциям в городе Шостка и поселке Воронеж Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

"В результате удара поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в н.п. Шостка и поселка Воронеж Сумской области, обеспечивающих функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующих к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества", - говорится в сообщении Минобороны РФ.