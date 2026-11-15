Власти Белгородской области сообщили о 131 атаке ВСУ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 131 атаке, совершенной по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

По его информации, удары были нанесены по 12 округам. ВСУ произвели семь артиллерийских обстрелов и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 166 беспилотников.

Как сообщалось, в результате украинских атак пострадали два мирных жителя. Оба находятся на стационарном лечении, добавил Шуваев.

Со своей стороны региональный оперативный штаб сообщил, что в субботу к медикам обратилась женщина, пострадавшая при детонации дрона 13 ноября в городе Шебекино. Лечение она продолжает амбулаторно.