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Мужчина ранен при атаке FPV-дрона под Белгородом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина ранен при ударе FPV-дрона в Белгородском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Белгородском округе в селе Отрадное при атаке FPV-дрона мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ног. Ему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, после чего переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Также в городе Шебекино от ударов дронов повреждены две "ГАЗели" и балкон квартиры многоквартирного дома. В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате взрыва FPV-дрона разбиты окна частного дома и автомобиль.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон повредил грузовой автомобиль.

Белгородская область
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