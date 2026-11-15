Три человека пострадали при атаке БПЛА на Нижнекамск

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев сообщил в Мах о трех пострадавших в Нижнекамском районе при атаке БПЛА.

По данным министра, пострадавшие получили ранения средней степени тяжести.

"Пациенты получают все необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице. Сил и средств достаточно. Угрозы жизни нет", - написал он.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром была совершена массированная атака беспилотников на Нижнекамск. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. Есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.