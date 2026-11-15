При атаке БПЛА на Татарстан есть пострадавшие, в Нижнекамске поврежден жилой дом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Люди пострадали в результате атаки беспилотников на Татарстан, в Нижнекамске эвакуировали жителей поврежденного многоквартирного дома, сообщила пресс-служба главы республики.

По данным пресс-службы, погибших среди жильцов нет.

Организованы два пункта временного размещения.

"В результате атаки (на Татарстан. - ИФ) есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Число пострадавших и характер травм не уточняются.

Ранее в воскресенье сообщалось, что атаке также подверглись промышленные объекты в Закамской зоне Татарстана, в которую входит Нижнекамск.