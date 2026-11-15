Минобороны РФ заявило об ударах по украинским аэродромам и энергообъектам

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток целями ударов российских войск стали украинские склады боеприпасов, военные аэродромы, инфраструктурные объекты, используемые ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов",- заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Там отметили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.