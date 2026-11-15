Российские войска в течение суток улучшили свои позиции в зоне СВО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в воскресенье, что российская армия за минувшие сутки улучшила позиции в зоне специальной военной операции.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Клиновое, Краматорск, Николаевка, Ореховатка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на этих участках ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Голубовка, Михайловка, Новодонецкое, Новопавловка, Сергеевка, Старорайское, Урицкое и Яковлевка Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

Потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и три станции радиоэлектронной борьбы, проинформировало министерство обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Желтая Круча и Одаровка Запорожской области", - сказано в сообщении военного ведомства.

Здесь армия Украины потеряла свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березники, Новоселовка, Плоское, Садовод и Хатнее Харьковской области", - сказали в министерстве обороны.

По его информации, в Сумской области поражены формирования семи бригад ВСУ в районах Битицы, Вакаловщины, Кровного, Лужков, Токарей и Штеповки.

Ведомство сообщило, что украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновки, Моначиновки Харьковской области, Брусовки, Карповки и Райгородок Донецкой Народной Республики", - сообщили российские военные.

По их данным, потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 210 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольноандреевка, Кушугум, Наталовка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 19 автомобилей", - сообщило Минобороны РФ.