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Лавров заявил, что линия РФ на переговорах будет выстроена для достижения целей СВО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Переговорная линия РФ по Украине будет выстроена так, чтобы достигать целей специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись", - сказал Лавров в интервью ИС "Вести".

В июне 2024 году на коллегии МИД РФ президент России Владимир Путин заявил, в частности, о необходимости для Украины объявить о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО.

Кроме того, указывал президент РФ, Москва требует нейтрального, внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации.

МИД РФ Сергей Лавров
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