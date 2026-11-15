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Авиадебошира задержали в Волгограде после сообщения об угрозе захвата самолета

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Московской области в аэропорту Волгограда после сообщения об угрозе захвата воздушного судна, вылетающего в Москву, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Max в воскресенье.

"В линейное отделение полиции в Международном аэропорту города Волгограда "Сталинград" поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, которое должно вылететь в Москву. Полицейские незамедлительно прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров - 42-летнего жителя Московской области, имевшего внешние признаки опьянения", - написала Волк.

По ее информации, мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кинологи обследовали самолет. Предметов, представляющих опасность, не обнаружили.

В отношении авиадебошира составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 6.9 (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ.

Дзержинским районным судом Волгограда ему назначен административный арест на 6 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Волгоград
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