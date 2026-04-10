Структуры Александра Чачавы нарастили долю в Ozon до 34,95%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Компания АО "О23" довела долю в капитале Ozon до 34,95%, следует из отчета МКПАО "Озон" по МСФО.

Таким образом, "О23" стала крупнейшим акционером группы Ozon. Согласно структуре уставного капитала МКПАО (приведена на 1 марта 2026 года), доля АФК "Система" сохраняется на уровне 31,8%. Оставшиеся 33,25% распределены между миноритариями.

О том, что структуры Александра Чачавы стали инвесторами Ozon, стало известно в июле 2025 года. Тогда Ozon сообщал, что связанные с предпринимателем организации приобрели компанию АО "О23", которая на тот момент владела 27,71% капитала Ozon.

Весной прошлого года РБК сообщило, что "Восток Инвестиции" в конце 2024 года продала 27,7% акций Ozon - сумма сделки составила 38,2 млрд рублей. На тот момент Ozon не раскрывал нового владельца указанной доли.

В бухотчете МКПАО "Озон" за 2025 год бенефициаром компании указан Александр Чачава с косвенной долей владения 27,65%.

Уставный капитал МКПАО "Озон" включает две акции класса А и 216 413 733 обыкновенные акции. По одной акции класса А распределено между АФК и "О23", эти бумаги дают право назначать и освобождать до трех членов совета директоров (из девяти), пока держатель владеет не менее 25% компании.

