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Александр Чачава и Татьяна Ким включены в санкционный список ЕС

Александр Чачава и Татьяна Ким включены в санкционный список ЕС
Татьяна Ким
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Основательница Wildberries и глава RWB (объединенная компания Wildberries-Russ) Татьяна Ким и инвестор Александр Чачава попали под санкции ЕС, говорится в официальном журнале Евросоюза.

Ким возглавляет RWB с момента создания объединенной компании, куда вошли активы маркетплейса Wildberries и рекламной группы Russ. Она является 100-процентной владелицей ООО "Вайлдберриз", которому, в свою очередь, принадлежит 65% ООО "РВБ".

В пресс-службе RWB сообщили, что санкции в отношении Ким не окажут влияния на работу как самой RWB, так и компаний, входящих в ее экосистему, поскольку она не имеет активов в Евросоюзе и не осуществляет деятельность в странах ЕС.

Чачава - основатель венчурного фонда LETA Capital и соучредитель IT-компании PRO32. В частности, структуры Чачавы являются инвесторами в "Яндекс".

На прошлой неделе стало известно, что структуры Чачавы утратили контроль над компанией АО "О23", которой принадлежит 34,95% акций Ozon (маркетплейс летом 2025 года уведомил о вхождении Чачавы в капитал компании). Кроме того, Чачава договорился о продаже разработчика и издателя видеоигр My.Games менеджменту.

Wildberries Ozon ЕС Александр Чачава Татьяна Ким
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