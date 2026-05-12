Мэра Уфы из-под домашнего ареста перевели в больницу из-за жалоб на сердце

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, который находится под домашним арестом по делу о коррупции, госпитализирован из-за плохого самочувствия, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Марат Самойлов.

"Жаловался на боли в сердце на фоне переживаний, связанных с расследованием уголовного дела. Сегодня утром на скорой его госпитализировали в РКБ", - сказал Самойлов.

Также адвокат сообщил, что что Мавлиев обратился в СКР, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления по уголовному преследованию. По словам Самойлова, после того, как Мавлиева отпустили из СИЗО под домашний арест, у него взяли образцы волос и слюны, пояснив, что это необходимо для геномного реестра правоохранителей. По словам адвоката, это обычно делается при расследовании не должностных, а насильственных преступлений.

Мавлиеву вменяются пп."в, г, е" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.6 ст.290 УК (получение взятки). По версии следствия, он участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.

Мэр был задержан в конце апреля, суд первой инстанции его арестовал. 6 мая Верховный суд республики, рассмотрев апелляционную жалобу обвиняемого и его защиты, изменил меру пресечения на домашний арест. В качестве основных мотивов принятого решения судом указаны наличие на иждивении малолетних детей и положительные характеристики личности обвиняемого. Позже СУ СКР по Башкирии пообещало обжаловать это изменение меры пресечения.

СКР ФСБ Генпрокуратура Башкирия Уфа Ратмир Мавлиев Марат Самойлов
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

