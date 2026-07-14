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Горсовет Уфы расторг контракт с главой администрации Ратмиром Мавлиевым

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Горсовет Уфы на внеочередном заседании единогласно поддержал расторжение контракта с мэром столицы Ратмиром Мавлиевым, заседание транслировали во "ВКонтакте".

"Вчера вечером в Совет поступило уведомление от 13 июля 2026 года(...) о прекращении допуска Мавлиева Ратмира Рафиловича к государственной тайне. В соответствии с п.3 раздела 8 контракта с главой администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мавлиевым Ратмиром Рафиловичем от 22 марта 2022 года, контракт подлежит расторжению в случае прекращения к допуску его к гостайне", - сказал председатель горсовета Марат Васимов.

Все 28 присутствующих на заседании Горсовета депутатов проголосовали "за" прекращение полномочий Мавлиева.

Мавлиев находится под следствием, ему вменяются ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тысячи кв. м.

Мавлиев был задержан в конце апреля, суд первой инстанции поместил его в СИЗО. Верховный суд республики 6 мая по результатам рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемого и его защиты изменил меру пресечения на домашний арест, 3 июля смягчил меру пресечения на запрет определенных действий.

В начале июня исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен экс-глава Хайбуллинского района Башкирии Рустам Шарипов.

Башкортостан Уфа Ратмир Мавлиев Башкирия Рустам Шарипов Марат Васимов
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